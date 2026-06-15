フリーライターの武田砂鉄が生放送でお送りする朝のラジオ番組、『武田砂鉄 ラジオマガジン』。6月15日は、月曜レギュラーでドイツ出身の翻訳家・エッセイストのマライ・メントライン氏と、番組パートナーの西村志野アナウンサーを交えてトークを繰り広げた。 西村アナ「今日はどんなお話でしょうか？」 マライ「激安中国通販、その真のリスクとは？っていうテーマです。皆さ