ＪＲＡは６月１５日、大阪市内で関西定例記者会見を行った。会見の中で１番人気のベンヴェヌートチェッリーニが公正なスタートができなかったため、出走取消（ノンランナー）となった７日の英国ダービーが話題に挙がった。このレースはＪＲＡでの馬券発売対象レースにも入っている。もし発売していた場合について、松窪隆一理事は「英国の規定に応じた対応を取るということになろうかと思います」と説明。さらに、今後の日本