米国・ＷＷＥのスター選手が、サッカー北中米Ｗ杯１次リーグＦ組初戦日本―オランダ戦（１４日＝日本時間１５日）が行われた、米国・テキサス州ダラスのダラススタジアムに登場して、話題になっている。１―２と日本が劣勢だった後半２６分、中継では突如、観客席で紺色のキャップに黒ぶちのメガネをかけた金髪女性がスマートフォンをいじっている場面が映し出された。ＮＨＫ中継で解説を務めていた元日本代表ＭＦ本田圭佑は思