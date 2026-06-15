元乃木坂４６のメンバーで、プロ雀士としても活躍するタレントの中田花奈が２ショットを公開し、注目を浴びている。１５日までにインスタグラムで「真夏とかき氷食べてきたもう夏ですね〜」とつづると、元乃木坂４６でタレントの秋元真夏との２ショットを披露。二人の前には大きくおしゃれなかき氷が置かれており、カフェで撮影された写真になっている。この投稿にファンからは「尊きツーショット」「美女コンビ」「元メン