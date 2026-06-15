岡山中央警察署 15日、岡山市の住宅の駐車場で、車上荒らしをしようと車内を物色している最中に車の所有者の男性に見つかり、その男性を殴ったとして、岡山市北区幸町の無職の男(79)が事後強盗未遂の疑いで逮捕されました。 男性にけがはなく、盗まれたものはありませんでした。 警察の調べに対して男は、「私がしたことに間違いない」と容疑を認めていて金を盗む目的だったということです。 警察は、男に余罪がない