米株価指数先物時間外取引引き続き堅調、スペースX株は7.7%上昇 東京時間17:02現在 ダウ平均先物SEP 26月限52128.00（+523.00+1.01%） Ｓ＆Ｐ500先物SEP 26月限7591.00（+93.50+1.25%） ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 26月限30562.00（+607.25+2.03%）