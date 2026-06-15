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通貨オプションボラティリティードル円１週間６．８％付近、スポット市場の落ち着いた値動き反映 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK6.815.766.437.28 1MO6.614.996.076.05 3MO7.545.056.616.22 6MO8.225.407.206.71 9MO8.405.687.556.95 1YR8.616.167.917.21 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK7.328.576.96 1MO6.51