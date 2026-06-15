15日朝、中東情勢で大きな動きがありました。アメリカのトランプ大統領はイランとの戦闘終結について合意したと発表。イランの国営放送も合意したと報じ、初めて双方が認めた形です。気になる今後の見通しを専門家に聞きました。2月28日にアメリカとイスラエルがイランを攻撃してから約3か月半。原油を中心に、全世界へ影響を与えた戦闘がついに終結へ向かいます。トランプ大統領は、日本時間の6月15日朝、SNSで「イランとの合意が