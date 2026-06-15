秋田朝日放送 千葉市の国家公務員の男が秋田県央部の女性宅に侵入し、小型カメラを設置したなどの疑いで逮捕されました。 １５日に建造物侵入と性的姿態撮影等処罰法違反などの罪で逮捕されたのは千葉市に住む林野庁職員の室木直樹容疑者（３５）です。警察によりますと、室木容疑者は去年７月ごろから９月ごろまでの間、秋田県央部にある女性宅に複数回にわたって侵入し、室内に小型カメラを設置し、女性の動画を撮影し