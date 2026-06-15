【新華社東京6月15日】東京都内で14日午後、改憲や軍備拡張に反対する人々がデモ行進を行い、高市政権と自民党の政策に抗議した。参加者は「反戦」などと書かれたヘルメットをかぶり、「改憲反対」「戦争をやめろ」などとシュプレヒコールを上げた。主催者側は演説で、日本政府は「平和国家」を掲げる一方、日米安保体制を強化し、自衛隊の規模拡大や軍事化を進めていると批判し、「戦争への道だ」と訴えた。（記者/楊智翔、