いよいよ梅雨本番。ジメジメとベタつく空気を、一瞬で切り替えてくれるのがピリッと刺激的な「スパイスカレー」。小麦粉を使わず、様々なスパイスが使われ、野菜もたっぷりと入るため味のバリエーションが豊富でヘルシーと大人気。そんなスパイスカレーにとことんこだわった静岡で注目の専門店を調査。5月に静岡市内にできたばかりのこのスパイスカレー専門店は、開店1か月で提供されたメニュӦ