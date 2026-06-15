１２日、中国・南アジア博覧会で、民族衣装姿でコーヒーを注ぐ雲南の出展者。（昆明＝新華社記者／趙普凡）【新華社昆明6月15日】中国雲南省昆明市で開催中の第10回中国・南アジア博覧会では、コーヒー産業館に省内各地の農園や企業が出展し、多彩な雲南コーヒーを紹介している。普洱や保山、臨滄、怒江、徳宏など主要産地の出展者が、特色あるコーヒー豆を展示。花や中薬材、果物など雲南の特産品と組み合わせたコーヒ