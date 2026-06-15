【新華社成都6月15日】中国四川省成都市と青海省西寧市を結ぶ川青鉄道の四川区間で10日、建設中の紅原駅がスマート化の新たな段階に入った。タイル敷設や壁面塗装、散水養生などにロボットが初めて導入され、施工の質と効率の向上に貢献している。紅原駅は四川省アバ・チベット族チャン族自治州紅原県にある。同県の位置する川西高原は平均標高が3600メートル以上で、昼夜の気温差は30度を超える。厳しい寒さや酸素の薄さ、脆