長女への暴行の疑いで現行犯逮捕され、その後、釈放されたプロ野球「巨人」の阿部慎之助前監督（47）について、東京地検はきょう（15日）付で不起訴処分にしたと明らかにしました。東京地検は不起訴の理由として、「暴行の様子や犯行後の状況など関係証拠の内容を踏まえて、起訴猶予とした」としています。巨人の阿部前監督は5月25日、東京・渋谷区の自宅で当時18歳の長女に暴行した疑いで警視庁に現行犯逮捕され、翌26日未明に釈