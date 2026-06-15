落語家、故・桂ざこばさん（享年76）の三回忌追善「米朝一門会」（8月11日、サンケイホールブリーゼ）が行われることになり15日、大阪市内で筆頭弟子の桂塩鯛（71）以下、弟子8人全員が勢揃いして意気込みを語った。この日は桂枝雀の息子で最後の弟子となった桂りょうば（54）が、ざこばさんからもらった着物一式で姿を見せるなど、全員がざこばさんから譲られた品を身につけ出席した。塩鯛は「早いものでもう亡くなって2年