“皇族数確保策”の議論について天皇陛下が発言されたことを受け、宮内庁次長は「象徴天皇制の本旨を踏まえた理念、あり方について述べられたものと理解している」と受け止めを話しました。天皇陛下は今月11日の記者会見で“皇族数確保策”をめぐり、制度に関わる事項については言及を控えるとしたうえで、議論は「国民の皆さんの理解が得られるものとなることを望んでおります」と話されました。これを受け、きょう（15日）行われ