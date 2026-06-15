「青葉まつり」で披露された「花御堂渡御」で、山車から紙絵札を振りまく青葉娘たち＝15日午後、和歌山県高野町和歌山県高野町の金剛峯寺で15日、弘法大師・空海の生誕を祝う高野山の最大イベント「青葉まつり」が開かれた。新緑薫る中、華やかな「花御堂渡御」が披露され、見物客らでにぎわった。渡御の主役は、空海の幼少期の尊称「稚児大師」の坐像を安置した「花御堂」の山車。大師音頭の踊り手や県警音楽隊など約1500人が