無名戦士の墓に献花した高市首相＝15日、ローマ（代表撮影・共同）【ローマ共同】高市早苗首相は15日（日本時間同）、訪問先のイタリア・ローマで、無名戦士の墓に献花した。これに先立ち、英ロンドンでも14日にウェストミンスター寺院にある無名戦士の墓を訪れた。首相は外遊先で戦没者追悼施設での献花を続けている。高市内閣は今年4月、閣僚らが海外出張した際には、日本政府が建立した先の大戦の戦没者慰霊碑訪問に努める