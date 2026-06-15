小泉防衛相は１５日、来日中のオランダのディラン・イェジルゲス・ゼゲリウス副首相兼国防相と、サッカー・ワールドカップの日本―オランダ戦を東京都内の同国大使館でテレビ観戦した。小泉氏はＸ（旧ツイッター）に「引き分けに終わり、試合結果によっては友情にヒビが入りかねないと心配する声もあったが、逆に友情が深まる時間になった」と記した。小泉氏はイェジルゲス氏と肩を組んで健闘をたたえ合う写真も投稿し、交流の