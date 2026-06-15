お笑いコンビ「フォーリンラブ」のバービー（42）が15日、自身のインスタグラムを更新。長女との写真を披露した。2021年4月に一般男性と結婚し、現在1歳になる長女を子育て中のバービー。この日は「朝から寝かしつけられています」と明かし、ベッドでの長女と自身の写真をアップ。「かなり強めのトントンが、みぞおちにクリーンヒットしてそのたびに目が覚めます」と嘆いた。さらに「起きようとすると頭部をベッドに押し付け