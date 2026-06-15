『株式会社嵐』の公式X（旧ツイッター）が6月14日に更新され、大野智さんの偽アカウントに関して、注意を呼びかけました。投稿では「アカウントの所在地がSouthAsiaですので明らかな『なりすまし』です。フォロワーがかなり増えているので念のためご注意ください」と注意喚起。添付された、なりすましアカウントの画像には『大野智/Satoshi Ohno』という名前で、プロフィルには『Official X Account Of Ohno Satoshi』と記載。フ