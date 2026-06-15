東京・渋谷区の自宅で長女に暴行を加えたとして逮捕され、その後釈放されていた巨人の阿部慎之助前監督について15日付で不起訴処分となったと代理人が明らかにしました。不起訴処分を受けて阿部氏が発表したコメント全文です。記この度の件につきましては、野球ファンの皆様、プロ野球関係者の皆様、球団はじめ様々な関係者の皆様方に、多大なるご迷惑とご心配をお掛けし、誠に申し訳ございません。今回のことは、ひとえに私自身の