【「さよならジャバウォック」期間限定・特別Wカバー版】 6月18日より全国の書店で順次発売 価格：1,870円 【拡大画像へ】 双葉社は、伊坂幸太郎氏の最新作となる小説「さよならジャバウォック」の期間限定・特別Wカバー版を、6月18日より全国の書店で順次発売する。 「さよならジャバウォック」は、2026年「本屋大賞」にノミネートされた伊坂氏の最新作。