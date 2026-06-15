開催中 【拡大画像へ】 AmazonのKindleセールで、手塚治虫氏原作、手塚眞氏監修、ゆうきまさみ氏がコンセプトワークス、カサハラテツロー氏が作画を手掛ける漫画「アトム ザ・ビギニング」が99円で販売されている。 対象となっているのは1巻から24巻まで。25巻は440円、26巻は792円で販売されている。全巻をまとめ買いすると3,608円となる。 なお、セールの終了や中止な