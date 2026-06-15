【第23話2】 6月13日 無料公開 第23話2を読む 【拡大画像へ】 秋田書店は6月13日、「妻か死か～敗戦国の女たち～」の第23話2をチャンピオンクロスで無料公開した。 第23話2では、ルナリアとジャンヌが取っ組み合いの喧嘩に発展する。その夜、1日目を終えて宝石が1個しかないエヴァは、不安の表情を浮かべており……。 現在チャンピオンクロスでは、最新話となる第25話2