6月15日（月）の『徹子の部屋』に、中村壱太郎と市川團子が登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！共に宝塚歌劇団出身の祖母を持つ歌舞伎界の若手スター。多方面で活躍する2人は、映画『国宝』の所作指導や、大河ドラマ出演でも大きな注目を集めている。祖母・扇千景さんや浜木綿子さんとの貴重な秘話が明かされるほか、中村壱太郎が学生時代に意外な方法で始めたアルバイトの思い出や、市川團子の大食いエピソードな