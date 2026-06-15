ことし9月に開幕するアジア大会。日本陸上連盟は、アジア大会の日本代表に内定した選手を発表しました。 【日程一覧】アジア大会の競技会場 あの試合はいつどこで実施？9月19日（土）～10月4日（日）【アジア大会 アジアパラ大会2026 愛知･名古屋】スケジュール 【男子：45名】100m 多田 修平（タダ シュウヘイ）住友電工100m 小池 祐貴（コイケ ユウキ）住友電工200m 水久保 漱至（ミズクボ ソウシ）宮崎県スポ協20