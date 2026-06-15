日本サッカー協会(JFA)は15日、北中米ワールドカップ日本代表のトレーニングパートナーを務めるU-19日本代表からDF中野陽斗(いわきFC)、FW新川志音(シントトロイデン)、FW神代慶人(フランクフルト)が離脱することを発表した。追加招集は行わない。JFAは3選手について「チーム事情のため」と伝えている。U-19日本代表はW杯グループリーグ最終節までの帯同を予定している。