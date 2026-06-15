北中米ワールドカップF組は現地時間14日に第1節の2試合を行った。日本代表は2位となっている。日本はオランダ代表と対戦し、2度のビハインドを追いついて2-2のドロー。もう一つのカードではスウェーデン代表がチュニジア代表に5-1で勝利した。第1節を終えて唯一勝利したスウェーデンが勝ち点3でトップに立ち、2位の日本と3位のオランダが勝ち点1。チュニジアは勝ち点0で4位となっている。今大会は各組2位以上と3位のうち成績