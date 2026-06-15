末澤誠也（Aぇ! group）が演じるおそ松は、だらしなくて、どうしようもなくて、情けない。けれど、なぜか放っておけない。現在公開中の映画『おそ松さん 人間クズ化計画!!!!!?』で末澤が体現しているのは、赤塚不二夫作品らしいナンセンスな笑いの中にある、どうしようもない人間臭さだ。 参考：Aぇ! group×西村拓哉、『おそ松さん』座談会「絶対前作超えしたい」「俺らしかおらん」 『おそ松さん』のような作品を実写で