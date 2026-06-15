多摩川ホールディングスはこの日の取引終了後、２６年１０月期連結業績予想について売上高を６６億２０００万円から６９億５０００万円へ、純利益を７億３０００万円から１８億３５００万円へ上方修正すると発表した。配当予想も５円から１０円（前期５円）に増額した。 主力の電子・通信用機器事業において社会インフラでの主力製品の量産フェーズへの移行、モバイルインフラでの大口受注などの要因に加えて、