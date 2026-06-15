DOMOTOの堂本光一が6月14日、自身のInstagramを更新。荒ぶる写真でミュージカル『チャーリーとチョコレート工場』の千穐楽を報告した。 （関連：【写真】堂本光一、杖を掲げて荒ぶる！？ウィリー・ウォンカの装いでミュージカル千穐楽オフショット） 主演のウィリー・ウォンカ役を務めた堂本は、「ミュージカル『チャーリーとチョコレート工場』無事千