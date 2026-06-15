今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、米国とイランが戦闘終結で合意したことによる市場の反応に注目する展開となりそうだ。予想レンジは１ドル＝１５９円３０～１６０円８０銭。 トランプ米大統領が日本時間１５日早朝にイランと戦闘終結で合意したとＳＮＳで発表。これを受け、１５日の市場で原油価格が下落し為替相場では「有事のドル買い」の巻き戻しで早朝に一時１５９円７０銭台までドル安・円高