女子サッカーのなでしこリーグ1部・岡山湯郷ベルはおととい（13日）、アウェーでVONDS市原FCレディースと対戦。塩谷が2得点を挙げる活躍を見せ快勝。次節は今月（6月）21日、ホームにスフィーダ世田谷FCを迎えます。