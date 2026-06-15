クマによる人的被害発生です。 【画像】山菜取りのために山に入り襲われる きょう、山形県鶴岡市で男性がクマに襲われケガをしました。男性は襲われたあと、持っていたクマスプレーを噴射したことでクマは逃げたということです。 警察などによりますと、きょう、山形県鶴岡市田麦俣の山中に山菜採りのため入った３９歳の男性が体調およそ１．２メートルのクマに襲われました。 男性は左腕を切るなどのケガをしまし