ニコン子会社のニコンイメージングジャパンは、公式オンラインショップ「ニコンダイレクト」限定でTシャツ・トートバッグなどのオリジナルグッズを発売する。●「ニコンらしさ」を感じられるオリジナルグッズ異なるデザインテーマで展開「撮影以外の場面でもニコンの世界観を感じて楽しんで欲しい」という想いから、「ベーシック」「ヘリテージ」「クラフトマンシップ」の三つのテーマで企画・製作した。「Since 1917 Niko