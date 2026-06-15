6月第2週の上昇率ランキングの上位にはオーストラリアのREITを主要投資対象とするファンドが並びました。3ファンドともフランクリン・テンプルトン・グループのフランクリン・テンプルトン・オーストラリア・リミテッドが実質的な運用をしています。 下落率ランキング上位の主な下落要因は分配金の支払いによるものです。「グローバル・スペース株式ファンド（年２回決算型）」は4000円、「