2026年10月より放送のTVアニメ『東京リベンジャーズ』三天戦争編の新情報が解禁となった。 公開された第3弾PVは、「12年後のタケミっちへ―」と語りかけるマイキーのビデオレターから始まる。12年後の世界でタケミチの前に姿を現すマイキー、そして三途春千夜が登場し、物語は新たな局面へと突入。さらに、タケミチが銃口を突き付けられる緊迫のシーンも描かれ、張り詰めた空気感のなか