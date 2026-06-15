５月２６日に巨人の監督を辞任した阿部慎之助氏の代理人弁護士が１５日、同氏が同日付で不起訴処分になったと発表した。「報道関係者の方々へのお知らせ」として文書を配布。「阿部慎之助氏は、本日付で不起訴処分になりましたのでご報告いたします」とし、不起訴処分を受けた阿部氏のコメントを発表した。リリースで阿部氏は「今回のことは、ひとえに私自身の未熟さによるもので、全ての非は私にあります」などとコメントした