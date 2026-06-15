クマ環境省は15日までに、4、5月の全国のクマによるけが人を含む人的被害が、死者4人を含む19人（速報値）に上ったと明らかにした。4月の出没件数は1759件（同）で、4月としては記録が確認できる2009年度以降で過去最多。昨年同月の800件から2倍以上となった。環境省によると、4〜5月に被害者数が最も多かったのは岩手と福島で4人、山形と富山が3人と続いた。うち死者は岩手3人、山形1人。5月の全国の被害者数は死者3人を含む