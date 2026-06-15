日本相撲協会は１５日、公式Ｘ（旧ツイッター）を更新。「【大相撲パリ公演二日目】柔道フランス代表のテディ・リネール選手がご観戦に来られました」とつづり、横綱豊昇龍、大の里との３ショットを投稿した。柔道男子１００キロ超級で五輪金メダルを３度のリネールは２０４センチ、１５０キロの巨漢。両横綱の方が横幅はあるが、身長はリネールが頭半分抜けている。フォロワーからは「両横綱こんな小さかったっけ！？と錯覚