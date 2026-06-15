【FIFAワールドカップ2026】ドイツ代表 7ー1 キュラソー代表（日本時間6月15日／ヒューストン・スタジアム）【映像】ハヴァーツ、狙い澄ました“圧巻ループショット”を放つ瞬間（実際の様子）ドイツ代表のゴールラッシュを締めくくったのは、エースの一撃だった。FWカイ・ハヴァーツが、長い距離を運ぶドリブルから圧巻のループシュートを決め、ゴールネットを揺らした。ドイツは日本時間6月15日、FIFAワールドカップ2026のグルー