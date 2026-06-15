アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書で合意したと発表したことについて、高市総理大臣は「事態の収束に向けた大きな一歩」だと評価しました。高市総理：今般の覚書の合意、これは事態の収束に向けた大きな一歩であるということで歓迎します。訪問先のイタリアで記者団の取材に高市総理は、「覚書が確実に実施され、ホルムズ海峡における自由で安全な航行が実際に確保されることが大事だ」と述べました。そして、機雷除去を含め