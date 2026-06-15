鈴木雅之がソロデビュー40周年、古稀70歳を迎えることを記念し、JOYSOUNDとコラボレーション。ラッツ＆スター、シャネルズ、デュエット名義を含む関連楽曲を歌って応募できるキャンペーンがスタートした。鈴木雅之キャンペーンに参加するには、最新機種「JOYSOUND X1」をはじめとした対象機種を導入しているカラオケ店舗で、「うたスキ」(登録無料)にログイン。その上で、「渋谷で5時 (2026 Ver.) 」をはじめとする課題曲を歌唱し