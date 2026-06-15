「娘のためを思っているのに、なぜか嫌がられる」「昔は仲がよかったのに、今は会話するだけで険悪になる」このように、母娘関係に悩む母親は少なくありません。母と娘は近い存在だからこそ、無意識の言葉や態度が娘を傷つけ、気づかないうちに距離が広がってしまうことがあります。娘と合わない母親には、いくつかの共通点があります。本記事では、母娘関係が悪化する兆候や、娘と合わない母親の共通点、関係を修復するために意識