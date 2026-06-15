実写版『モアナと伝説の海』より、キャサリン・ランガイア演じる“モアナ”や、ドウェイン・ジョンソン演じる“マウイ”など、本作の主要キャラクターたちを捉えた3種のキャラクターポスターが解禁された。【写真】主要キャラクターたちを捉えたキャラクターポスター3種本作は、南の島と大海原を舞台に描いたディズニー・アニメーション『モアナと伝説の海』を実写映画化。神秘的な伝説が息づく南海の楽園モトゥヌイ島に暮らす