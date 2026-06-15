元サッカー選手のデヴィッド・ベッカムが、ハリウッドの殿堂入りを果たした。現地時間6月12日に米カリフォルニア州で開催された記念式典には、デヴィッドと親しいトム・クルーズも駆けつけた。【写真】ヴィクトリア・ベッカムの手を握り式典を見守るトム・クルーズJustJaredによると、式典には妻のヴィクトリアと次男ロメオ、三男クルス、そして末っ子のハーパーが出席。家族の他にもトムや、ヴィクトリアの親友エヴァ・ロンゴ