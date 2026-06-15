山田杏奈主演の映画『NEW GROUP』の公開記念舞台あいさつが行われ、山田、青木柚、ピエール瀧、下津優太監督が登壇。本作に込めた思いや撮影中のエピソードが語られた。【写真】山田杏奈、青木柚、ピエール瀧が集結！劇中で登場した組体操も披露組体操という「集団行動」における人間の行動心理の根底を、コミカルにそしてシリアスに炙り出した本作。家族に問題を抱える、引っ込み思案な普通の高校生の主人公・愛を演じた