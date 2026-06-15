誰もが欲しがる一方、どこかあやふやな面もある“幸せ”という概念。BabyKingdomが今春に発表した新アトラクション（最新シングル）「ハピネのかくれんぼ」は、まさに人々がつい見失いがちな“幸せ”についてファンタジックに描いた傑作であったと言えるだろう。忙殺されたり、悲しみに溺れてしまったり、迷いや葛藤に呑み込まれてしまったり。心理的な治安が乱れ始めると、人はいとも簡単に幸せの姿を見失ってしまう。BabyKingdom