オランダメディア「Trouw」（ウェブ版）が2026年6月15日、サッカーワールドカップ（W杯）北中米大会オランダ代表ロナルド クーマン監督（63）の采配を批判的に報じた。「日本戦での勝利を逃す結果となった劇的な3人同時交代」 グループF第1節が15日（日本時間）、米ダラス・スタジアムで行われ、日本代表（FIFAランキング18位）がオランダ代表（同8位）と2−2で引き分けた。 前半、日本はペースをつかめず、オランダに主導権を握ら